- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat luni Rusia, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Ucraina, ca folosește proviziile de hrana ca pe „o racheta ascunsa impotriva țarilor in curs de dezvoltare” și a invinuit Kremlinul pentru criza alimentara…

- Traian Basescu refuza sa plece din vila de protocol a RA-APPS deși termenul de 60 de zile de la decizia instanței a expirat, marți. Dovedit ca a colaborat cu fosta Securitate sub numele Petrov, fostul președinte susține ca și-a cumparat un apartament, dar nu se poate muta pentru ca… nu are mobila! Traian…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca militarii ucraineni au capturat mai mulți lunetiști ruși. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat ca soldații ucraineni au capturat 11 dintre lunetistii armatei ruse, in urma unei operatiuni speciale in regiunea Harkov, potrivit purtatorul de…

- Uniunea Europeana ia in considerare alocarea de ajutor militar suplimentar Republicii Moldova, a anunțat, miercuri, presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o vizita la Chisinau, relateaza Reuters. Uniunea Europeana analizeaza modul in care poate oferi mai mult ajutor militar Republicii…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare. In urma invaziei Ucrainei…

- Tehnicienii au inceput sa lucreze pentru a repara liniile electrice avariate care deservesc centrala nucleara de la Cernobil, potrivit organului de paza nuclear al ONU, citat de CNN. ​ ”Ucraina a declarat Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ca tehnicienii au inceput sa repare liniile…

- Romania’s Minister of Agriculture Adrian Chesnoiu said on Wednesday after meeting with bakers and grain traders that there is no reason to expect shortages on the market, daily Adevarul reported, according to Romania-Insider. The meeting took place as the Ministry of Agriculture has been monitoring…

- Numarul persoanelor care au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei ruse a ajuns la 2,1-2,2 milioane de persoane, a anunțat, miercuri, ONU, potrivit The Guardian. Inaltul comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, a declarat in timpul unei vizite la Stockholm ca, in loc sa vorbeasca despre…