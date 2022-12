VIDEO. Tensiuni la cote maxime în Kosovo. Forţelor de ordine ale UE atacate cu grenada Tensiunile erau la cote inalte duminica in nordul Kosovo dupa ce persoane necunoscute ar fi avut un schimb de focuri cu politia si ar fi lansat o grenada paralizanta asupra fortelor de ordine ale UE in cursul noptii, relateaza AFP. Zeci de sarbi care protesteaza fata de arestarea unui fost politist s-au adunat din nou […] The post VIDEO. Tensiuni la cote maxime in Kosovo. Fortelor de ordine ale UE atacate cu grenada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile erau la cote inalte duminica in nordul Kosovo dupa ce persoane necunoscute ar fi avut un schimb de focuri cu politia si ar fi lansat o grenada paralizanta asupra fortelor de ordine ale UE in cursul noptii, relateaza AFP. Zeci de sarbi care protesteaza fata de arestarea unui fost politist…

- Peste 200 de ofițeri de poliție inarmați din Kosovo, escortați de vehicule blindate, au intrat in aceasta seara in nordul Mitrovica, care este locuit in principal de sarbi. Sarbii susțin ca aceasta este o incalcare a unui aranjament și spun ca iși vor trimite propriile forțe de poliție. Tot nordul Kosovo…

- Un val de aer tropical ajunge in Romania, iar meteorologii anunța temperaturi ce vor depași chiar și 15 grade Celsius in anumite zone ale țarii, dublu, așadar, fața de normalul acestei perioade. Potrivit meteorologul ANM Alina Șerban, la momentul acesta nu avem o situație stabila a maselor de aer, nu…

- Grecii au blocat instituțiile de stat și au ieșit cu miile in strada, la Atena și Salonic, din cauza prețurilor mari. Școlile sunt inchise, spitalele funcționeaza la capacitate minima, radiourile și televiziunile de stat și-au intrerupt emisiile, miercuri. Forțele de ordine care au incercat sa disperseze…

- Condițiile sunt extrem de grele pe frontul din Ucraina. Așa ca, pentru a manca la fel ca acasa, militarii ucraineni au gasit un mod cu totul inedit de a-și prepara șnițele: au inlocuit clasicul ciocan de bucatarie cu o grenada fara focos. Imaginile din bucataria improvizata in tranșee au devenit virale…

- Sute de persoane au fost reținute, dupa protestele de sambata seara din Federația Rusa, unde forțele de intervenție i-au luat la bataie pe civilii care strigau lozinci impotriva lui Vladimir Putin. Conform presei, peste 730 de persoane au fost reținute in 32 de orașe ale țarii, un nou miting anti-mobilizare…

- NATO is ready to ramp up troops in Kosovo if tensions among minority Serbs flare again as a deadline in a spat with the government over car papers approaches, the deputy commander of the alliance’s peacekeeping mission (KFOR) said on Tuesday, according to Reuters. “We are vigilant and ready to act…if…

- Trei persoane din Argeș, printre care și un copil de 8 ani, au fost atacate de viespi salbatice intr-o padure din localitatea Merișani – Malu Vanat. Baiatul a ajuns la spital. Un echipaj SMURD a preluat doua persoane, o femeie in varsta de 61 de ani și un baiat de 8 ani, care mergeau deja […] The post…