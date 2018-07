Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a ordonat vineri personalului sau neesential sa paraseasca Nicaragua din cauza valului de violente din aceasta tara care s-a soldat cu cel putin 220 de morti in cele 80 de zile de manifestatii impotriva presedintelui Daniel Ortega, a anuntat Ambasada SUA la Managua, informeaza sambata…

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, doua persoane a fost ucise si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea…

- La doua luni dupa ce o revolta violenta a preluat conducerea Nicaraguei, dezastrul politic din tara nu pare sa aiba sfârsit, potrivit Deutsche Welle. Totul a început în data de 18 aprilie când cetatenii au început sa protesteze împotriva controversatei…

- Papa Francisc a facut apel duminica la reluarea dialogului in Nicaragua, confruntata de peste o luna de zile cu manifestatii sangeroase, apel lansat la incheierea rugaciunii Angelus in Piata Sf.Petru de la Vatican, relateaza AFP, informeaza Agerpres.''Ma alatur fratilor mei episcopi din Nicaragua…

- "Nicaragua ne apartine tuturor si ramanem toti aici", a declarat Daniel Ortega in cursul acestei vaste adunari convocate in nordul capitalei Managua.A fost pentru prima data cand presedintele sandinist a reactionat la cererile opozitiei pentru a convoca alegeri anticipate in vederea reducerii…

- Jurnalist ucis in direct in timp ce transmitea de la un protest din Nicaragua. Barbatul vorbea despre daunele produse de protestatarii la o banca din orașul Bluefields in momentul in care a fost lovit de un glonț, s-a prabușit la pamant și a sangerat pana la moarte, scrie BBC News. In filmarea incidentului…