VIDEO - Tensiune majoră la granița Rusiei: Moscova a dat 'drumul la robinetul' cu migranți Tensiune majora la granița Rusiei: Moscova a dat 'drumul la robinetul' cu migranțiPolitia de frontiera finlandeza a inregistrat mai mult de treizeci de solicitanti de azil in plus la frontiera cu Rusia la scurt timp dupa ce a anuntat ca va inchide patru puncte de trecere, a scris vineri aceasta agentie pe platforma X, fosta Twitter, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Pana la ora 6:00 (4:00 GMT), s-au inregistrat 34 de persoane, a anuntat politia de frontiera in sud-estul Finlandei. Douazeci si sase de solicitanti de azil erau in zona joi. Au inchis frontiera Au inchis frontiera Guvernul finlandez acuza Rusia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

