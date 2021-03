Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (160 WTA), s-a calificat miercuri in sferturile turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 7-6, de jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 53 WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce belarusa Vera Lapko a abandonat la scorul de 6-7 (3), 6-4, 2-1 in meciul de marti, din primul tur. Lapko (22 ani, 281…

- Perechea Monica Niculescu/Lesley Pattinama Kerkhove (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, cu premii totale de 565.000 de dolari. Ele au invins, luni, cu 6-4, 6-4, echipa Aleksandra Krunici/Alexandra Panova (Serbia/Rusia).…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Alina Cearaeva, cu 4-6, 6-1, 6-2, duminica, in ultima runda a calificarilor. Cristian…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, sambata, in finala turneului de tenis ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a dispus de poloneza Urszula Radwanska in doua seturi, cu 6-3, 6-1. Jaqueline Cristian (22 ani,…