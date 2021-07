Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina a Romaniei va intalni Franta in finala Campionatelor Europene de tenis de masa Under-15 de la Varazdin (Croatia), dupa ce a castigat joi cu Germania si Cehia. Tricolorii au trecut in sferturi de Germania cu 3-0, prin punctele aduse de Iulian Chirita (3-0 cu Luis Krause), Dragos Bujor…

- Echipele feminina si masculina ale Romaniei s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Campionatelor Europene de tenis de masa pentru cadeti (Under-15) de la Varazdin (Croatia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. La feminin, Romania a dispus in optimi de Ungaria cu 3-1,…

- Darius Movileanu si Elena Zaharia au cucerit medaliile de bronz in proba de dublu mixt, vineri, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce au fost invinsi in finala de francezii Alexis Lebrun/Camille Lutz cu 3-0. Movileanu si Zaharia, care au…

- Jucatorii romani s-au apropiat de fazele finale ale probelor individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia). La simplu feminin, Elena Zaharia, Ioana Singeorzan si Luciana Mitrofan vor evolua vineri in saisprezecimi, potrivit site-ului Federatiei…

- Echipa feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur, miercuri, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce a invins Rusia in finala cu scorul de 3-0.

- Echipa feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur, miercuri, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce a invins Rusia in finala cu scorul de 3-0. Punctele tricolorelor au fost aduse de Ioana Singeorzan, Elena Zaharia si Luciana Mitrofan.…

- Echipele Romaniei au pornit ca din pusca la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U19 si U15 de la Varazdin (Croatia), obtinand victorii pe linie in primele partide din grupe. Competitia include cele doua categorii care se vor desfasura consecutiv: U19, intre 19 si 24 iulie, iar U15,…

- Componentii loturilor nationale de tenis de masa - juniori si junioare I si II ale Romaniei, insotiti de antrenorii lor, se afla in pregatire la Bistrita, in vederea participarii la Campionatul European U19 si U15, care va avea loc in Croatia, la Varazdin, in perioada 18 iulie - 3 august. Competiția…