Un post de televiziune public rus a difuzat, vineri, pe retelele de socializare, videoclipuri cu doi americani plecati sa lupte ca voluntari alaturi de fortele ucrainene si dati disparuti de mai multe zile, scrie AFP, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden a declarat vineri presei ca nu stia unde se afla cei doi barbati – […]