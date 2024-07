Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 10.45: SCENARIU… Narcisa, concubina lui Zoro, a fost cea care a “ciripit” in fața anchetatorilor despre femeia omorata anul trecut, in luna august. Ea a fost cea care a dat amanunte importante despre modul in care s-a produs oribila crima și a indicat inclusiv locul unde a fost aruncata victima.…

- DOTARE…Dupa Colegiul „Gheorghe Rosca Codreanu”, zilele trecute a venit si randul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Barlad sa fie dotat cu un defibrilator. Dispozitivul, in valoare de peste 10.000 de lei, a fost achizitionat din donatiile obtinute in urma unui spectacol caritabil, prezentat pe…

- PERICOL… Pompierii militari barladeni au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa și o locuința din municipiul Barlad, la intersecția strazilor Cpt. Grigore Ignat și Grigore Ghica. La sosirea echipajelor de intervenție,…

- Astazi, in Vaslui au aparut steagurile tricolore, la terase sau in proprietați private, semn ca vasluienii sunt conectați la emoția meciului de fotbal de astazi din cadrul Campionatului European. De asemenea, in parcul Teatrului de Vara au inceput sa apara primii suporteri. Este de așteptat ca astazi…

- UPDATE: Comunele Miclești, Ibanești și Dimitrie Cantemir, caștigate de liberali La Miclești a fost confirmat in funcție Mihai Petru, la Ibanești, George Parlog, iar la Dimitrie Cantemir, Mihai Axinte. Primul caștigator vine de la Huși. Ioan Ciupilan (PSD) și-a asigurat un nou mandat la Primaria Huși.…

- HAOTIC… Mai mulți proprietari de afaceri din Barlad au fost pur și simplu blocați de primarul Boroș pentru ca la refacerea unei strazi nu s-a ținut cont de caile de acces. Și mai interesant este ca atunci cand oamenii i-au cerut socoteala primarului pentru aceasta greșeala de proiectare, acesta i-a…

- PRO SI CONTRA… Un anunt promovat pe site-ul Primariei Husi face valva prin oras! O companie din Israel, spune anuntul, cauta 100 de muncitori necalificati, care sa fie platiti cu o suma lunara intre 1500 si 3000 de euro, daca trec cu bine de cele 3 luni de proba. Si poate ca, in alte timpuri, […] Articolul…

- DIVERGENȚE… Este scandal mare, in aceasta perioada, intre doi oameni de afaceri din municipiul Vaslui, din cauza spațiilor pe care le dețin in Piața Traian. Totul a pornit dupa ce Florin Dobarceanu a preluat, de la societatea Porumbelul Alb, subsolul halei, cu scopul de a face mai multe investiții acolo.…