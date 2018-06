Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, i-a transmis un mesaj soțului ei, Tavi Clonda, cu privire la schimbatul scutecelor. Cei doi au o fetița, Victoria, in varsta de opt luni. „Barbatii pusi in fata unui scutec plin al copilului dau bir cu fugitii. Inceputul e mai greu.…

- Gabriela Cristea a dezvEluit cateva detalii din viata ei de familie. Prezentatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi" i-a transmis un mesaj lui Tavi Clonda cu privire la schimbatul scutecelor fiicei lor.

- Gabriela Cristea a debutat cum nu se putea mai bine cu noua emisiunea Te iubesc de nu te vezi, asta si pentru ca lucrurile stau foarte bine la ea in familie. Indragita prezentatoare nu trebuie sa stea cu grija micutei Victoria pentru ca aceasta este pe maini bune.

- Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Cristea se va intoarce pe micile ecrane, dupa o perioada in care a fost absenta, pentru a avea grija de fetița ei și a lui Tavi Clonda, Bella Victoria Margot. Iar cea mai buna veste este faptul ca acest lucru se va intampla mai devreme decat credeți.

- Mai sunt doar trei saptamani pana cand Gabriela Cristea va reveni pe micul ecran cu emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, la Antena Stars. Mai exact, pe data de 28 mai. Vedeta tv a transmis primul ei mesaj prietenilor virtuali dupa ce s-a aflat ce emisiune va modera la Antena Stars. Pe contul sau de…

- Gabriela Cristea s-a reorientat și și-a schimbat radical opțiunile in materie de televiziune. Prezentatoare TV va putea fi vazuta de acum inainte la Antena Stars, ceea ce era de așteptat avand in vedere ca in ultimul timp aparea destul de des in emisiunile trustului. Gabriela Cristea, criza…

- Nașii micuței Victoria, Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu, și-au facut apariția la biserica. Gabriela Cristea, Tavio Clonda și fetița lor au ajuns la biserica. Frumoasa prezentatoare a optat pentru o rochie bleu, iar la urechi a ales o pereche de cercei aurii, foarte mari. Din primele imagini, Gabriela…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda se pregatesc intens pentru marele eveniment din viata lor. Pana la botezul micutei Victoria ii desparte cateva zile, iar reporterul Antena Stars a stat pe urmele lor si a aflat toate secretele petrecerii.