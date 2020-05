Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a transmis joi seara ca Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența care prevede distribuirea de maști de protecție pentru 2,3 milioane de persoane din categoriile defavorizate. Fiecare persoana va primi cate 50 de maști, aferente unei perioade de doua luni. „Dupa cum…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca saptamana viitoare vor intra in tara "primele milioane de masti" medicale de protectie, din state precum Turcia, Germania si Austria."Ministerul Economiei si companiile din coordonarea ministerului se implica in gasirea de solutii. Toti…