Stiri pe aceeasi tema

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, transmite Agerpres.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a luat hotararea prin care propune prelungirii starii de alerta și a masurilor necesare a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Nelu Tataru, ministrul Sanatații. a vorbit despre creșterea accentuata…

- Premierul Ludovic Orban a avut, de la ora 16:00 pana la ora 20:00, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Dupa ședința, Nelu Tataru a facut o serie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca, de la inceputul pandemiei, aproximativ 3.200 de copii cu varsta pana la 9 ani s-au infectat cu noul coronavirus, precum si 5.200 cu varsta cuprinsa intre 10 si 19 ani. El a subliniat ca nu toate infectarile pot fi puse in legatura cu activitatea scolara,…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, care a precizat ca autoritatile se raporteaza la datele de la Evidenta Populatiei care indica 2,2 milioane de locuitori la nivelul Bucurestiului.Nelu…

- Conferința de presa, miercuri, la Ministerul Afacerilor de Interne, la care va participa Marcel Vela, ministrul de Interne, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, și Constantin Florin Mitulețu-Buica, președintele AEP cu privire la masurile care vor fi luate in ziua alegerilor locale.Conferința de presa va…

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul prin care se aproba masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 in domeniul culturii. Ordinul se aplica: muzeelor și galeriilor de arta, bibliotecilor, librariilor, domeniului producției de film și audiovizual, organizatorilor de…

- Premierul Ludovic Orban spune ca exista un risc crescut de creștere a epidemiei, ca sunt peste 900 de localitați afectate de Covid, dar ca nu este demarata procedura de carantinare pentru nicio localitate, cu atat mai puțin pentru un județ. Totuși, premieurl spune ca sunt 3-4 localitați care se afla…