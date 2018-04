Stiri pe aceeasi tema

- Oana Matache, sora mai mica a Deliei, și-a botezat fetița, duminica (15 aprilie). Nașica a fost chiar Delia, care și-a luat foarte in serios rolul. Vizibil emoționata, cantareața a venit la biserica odata cu sora ei. La biserica, Delia s-a imbracat intr-o rochie scurta, de culoare aurie. Ea a ales…

- Sora Deliei se pregatește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astazi, duminica, 15 aprilie. Atat parinții, cat și nașii, Delia și soțul ei, Razvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați in același timp, ca prințesa lor, Jessica va fi creștinata. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a…

- Dupa fotografiile aparute recent in presa, artista a explicat ca a fost vorba doar de un control de rutina, scrie click.ro. In schimb, mama ei a declarat din nou ca artista isi doreste un bebelus. Citeste si Tatal Deliei Matache a parasit manastirea de la Muntele Athos. A socat cu noua infatisare…

- Delia va fi nasa duminica. Iata ce botez se anunta! Pana sa devina mama, fanii sai asteptand de ani de zile marea veste, Delia va fi mai intai mama spirituala. Alaturi de sotul ei, Razvan, artista o va boteza duminica pe nepoata ei, Jessica, fiica surorii sale, Oana. Evenimentul va avea loc duminica…

- Elena Ionescu , primele declarații despre sarcina și despre cununia civila, care a avut loc zilele trecute, intr-un cadru restrans. Artista nu și-a dorit sa vorbeasca despre copil, insa evenimentele din viața ei nu i-au permis sa șina totul secret. Elena ex-Mandinga este insarcinata și s-a cununat civil,…

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, va deveni mama in curand, fiind insarcinata in cinci luni. Artista e vorbit in exclusivitate pentru "Rai Da' Buni" despre sarcina si despre nunta.

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.