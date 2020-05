Adrian Ion, unul dintre veteranii echipei naționale de rugby și capitan la Tomitanii Constanța, se pregatește de aproape trei luni singur, cu exerciții care de care mai surprinzatoare.Rugbyștii echipei naționale a Romaniei sunt fericiți ca se pot pregati din nou in aer liber, dupa trei luni in care s-au antrenat cum au putut in izolarea impusa de pandemie.Este și cazul lui Adrian Ion, unul dintre veteranii primei reprezentative a țarii noastre. Poreclit ”Tarzan”, rugbystul, capitan al Tomitanilor Constanța, ridica sute de kilograme in timpul unei ședințe de pregatire individuala, lovește cu ciocanul…