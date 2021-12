Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri s-au urcat pe mașina Poliției și au dansat pe manele, apoi au postat clipul video pe rețelele de socializare. Intamplarea a avut loc in comuna Timboiești din Vrancea, in seara zilei de 6 decembrie. Cei doi au fost identificați de oamenii legii Baieții, in varsta de 15 și 16 ani, au fost filmați…

- Medicul, in varsta de 56 de ani, detine un cabinet in localitatea Joinville-Le-Pont, la sud-est de Paris. El este suspectat ca a vandut cel putin 220 de certificate verzi false, la pretul de 1.000 de euro bucata.In timpul perchezitiilor la cabinetul sau, anchetatorii au confiscat, printre altele, certificate…

- Fiul lui Petrica Cercel vine cu marturii incredibile. Cunoscutul cantareț a venit in prim-plan cu cateva detalii care i-au șocat pe fanii regretatului artist. Și-a presimțit sau nu moartea? Petrica Cercel și-a presimțit moartea? Detaliul scos in evidența de fiu Petrica Cercel se pare ca și-a presimțit…

- Muzica lautareasca este și mai saraca, dupa ce unul dintre virtuozii acestui gen, George Ciolac, cu nume de scena George Ness, unul dintre cei mai cunoscuți țambalagii din Romania, a murit. Lautarul fusese infectat cu Covid-19. De-a lungul timpului, George Ness a aparut in mai multe emisiuni…