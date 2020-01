Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar se afla in coma la Spitalul de Urgenta din Chisinau dupa ce a fost batut in noaptea de Revelion de doi adolescenti in varsta de 17 si 21 de ani. Incidentul a avut loc in satul Costesti, raionul Ialoveni.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri la Bals, in judetul Olt, ca lucrarile pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva vor costa mai mult cu aproximativ 250 de milioane de euro, deoarece trebuie schimbata solutia tehnica pentru un tronson de 9 kilometri...

- Un copil in varsta de 5 ani din Bihor a fost dus la spital, cu lovituri pe corp și pe cap, la doua zile dupa ce a fost batut de prietenul mamei lui. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru violența in familie, transmite MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il perforeaza…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti au retinut un barbat de 24 de ani, din comuna argeseana Sapata, acuzat ca si-a batut si sechestrat fosta concubina in locuinta acesteia, din Pitesti.

- Politistul in varsta de 34 de ani, din orasul Potcoava, care ar fi agresat o femeie in timp ce era sub influenta bauturilor alcoolice, avea permisul de port arma ridicat din anul 2013 si este la a patra cercetare disciplinara, in doua randuri fiind sanctionat, iar in ultimele doua nefiind incheiate…