Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, la Targu Mures, ca in primele ore de la debutul programului ''Rabla pentru electrocasnice'' peste 8.000 de cetateni si-au manifestat interesul pentru voucherele puse la dispozitie prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). "Este o zi foarte importanta pentru Ministerul Mediului si pentru Administratia Fondului pentru Mediu. Este ziua in care, la ora 10,00, a pornit Programul "Rabla pentru electrocasnice", un program care are menirea de a ajuta cetatenii sa schimbe aparatura electrocasnica veche, consumatoare, cu aparatura…