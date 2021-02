Stiri pe aceeasi tema

- Groapa de gunoi de la Craiova, in vizorul Ministerului Mediului. Aflat in vizita la Craiova, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a vorbit despre situația depozitului de deșeuri de la Mofleni , unde ajunge acum tot gunoiul menajer din Craiova și județul Dolj. Modul in care sunt depozitate…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a declarat ca va organiza consultari publice in acest an pentru introducerea unei taxe auto anti-poluare. O decizie va fi luata impreuna cu societatea civila, dupa analizarea variantelor care exista in alte state ale Uniunii Europene. Ministrul…

- Anul 2021 trebuie sa fie anul investitiilor pentru sectorul de mediu, ape si paduri, iar o prioritate fundamentala este inchiderea celor 20 de proceduri de infringement deschise de Comisia Europeana, afirma ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Acesta a convocat marti dimineata…

- Ministrii Cabinetului Florin Citu vor prelua mandatele joi, 24 decembrie, dupa urmatorul program: * Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (8.30 - sediul MAI) * Ministrul Educatiei, Sorin-Mihai Cimpeanu (9.00 - sediul ME) * Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- "Andrei Cazacu a fost numit, astazi, la conducerea AFM, prin decizia prim-ministrului interimar Nicolae Ionel Ciuca, la propunerea ministrului Mircea Fechet", a anuntat Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook a institutiei. Conform sursei citate, anterior numirii, Andrei Cazacu a ocupat functia de…

- Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a transmis premierului Romaniei propunerea de revocare din functie a presedintelui Administratiei Fondului de Mediu (AFM), Dan – Catalin Vatamanu, avand in vedere anuntul recent al AFM privind amanarea demararii programului Rabla pentru electrocasnice,…

- Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a anunțat ca incepand cu 15 decembrie romanii iși vor putea cumpara electronice și electrocasnice noi cu vouchere reducere. Proiectul are un buget total de 40 de milioane de lei și va permite utilarea caselor cu aparate elctrocasnice de ultima…