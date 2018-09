Stiri pe aceeasi tema

Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs dupa ce un autoturism ar fi patruns pe contrasens.

- Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs dupa ce un autoturism ar fi patruns pe contrasens.

- SMECHER… In cursul acestei dimineți, pe raza comunei Pușcași, s-a petrecut un accident de circulație, in urma caruia o fata de 14 ani a ajuns la Spital, cu o mana rupta. Copila se afla intr-un autoturism marca Audi, cu volan pe dreapta, inmatriculata in Marea Britanie. Șoferul acesteia a vrut sa faca…

- Un septuagenar din Salonta a murit, sambata dimineata, lovit de un autoturism BMW, in timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nemarcat. In ciuda interventiei echipajelor SMURD, barbatul nu a mai putut fi salvat. Teribilul accident s-a petrecut in jurul orei 9.20, pe DN79, la iesire din Salonta…

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru ucidere din culpa, conducere a unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului, dupa ce a provocat un accident de circulatie soldat cu o victima, pe fondul consumului de alcool si a lipsei abilitatilor de conducere a unui vehicul.

- Un autocar cu turisti francezi a fost implicat, joi dimineata, intr-un accident rutier care a avut loc la Sinaia, o persoana dintr-un alt autovehicul care a intrat in coliziune cu autocarul decedand in urma ranilor suferite. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, evenimentul s-a petrecut…

