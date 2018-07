Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au oficiat cununia civila la Penitenciarul Jilava, deoarece omul de afaceri este arestat preventiv penttu evaziune fiscala, scrie huff.ro. Dupa aceasta casatorie neașteptata, au inceput sa apara și problemele, astfel ca Ciprian Nistor a decis sa se desparta de Laurette. A depus in…

- E oficial! Astazi, Laurette si Ciprian Nistor au divortat dupa aproape un an și patru luni de mariaj. Deși prietenii celor doi au sperat pana in ultima clipa ca ei vor mai lupta pentru salvarea casatoriei, s-a intamplat contrariul. Astfel, de azi, focoasa mulatra e din nou o femeie singura. (Oferta…

- Succesul unei relații depinde de foarte multe lucruri, iar implicarea partenerilor este esențiala. Daca exista încredere și respect între cei doi, atunci totul va merge în direcția corecta.

- Laurette a trecut printr-o schimbare de look neașteptata. Vedeta a aparut pe o rețea de socializare cu parul de culoare albastra. Laurette a simțit nevoia unei schimbari. Vedeta s-a afișat in fața prietenilor sai din mediul virtual cu parul vopsit in albastru. “Parul meu albastru”, s-a laudat ea. Transformarea…

- Laurette a dat un anunț, pe contul sau de pe o rețea de socializare din care reiese ca este in cautarea unui șofer. Laurette, care este casatorita cu Ciprian Nistor, care se afla dupa gratii , a dat anunț de angajare pe pagina sa de Facebook. Laurette, care este mama unei fetițe , a menționat ca postul…