VIDEO. Tânără din Galați, salvată cu elicopterul după ce a căzut 100 de metri, într-o prăpastie din munții Bucegi Misiune de salvare in Munții Bucegi. Salvamontiștii au intervenit in cazul unei tinere de 25 de ani din Galați care cazuse intr-o prapastie. In ajutor a fost chemat și un elicopter. Turista și prietenul ei incercau sa ajunga la cabana Malaiești. Potrivit salvamontiștilor, cei doi nu aveau echipament corespunzator și au pornit in traseu foarte […] The post VIDEO. Tanara din Galați, salvata cu elicopterul dupa ce a cazut 100 de metri, intr-o prapastie din munții Bucegi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

