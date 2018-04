Stiri pe aceeasi tema

- Maria Carneci a facut declarații despre tragedia din familia cantarețului de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu, care și-a pierdut fiul. Nelu Ploieșteanu trece prin momente grele dupa ce fiul sau, Mihaița, a incetat din viața la sfarșitul saptamanii trecute . Baiatul lui Nelu Ploieșteanu, care era…

- Pippa Middleton e insarcinata. Sora ducesei de Cambridge și soțul ei, finantistul James Matthews, așteapta primul lor copil, scrie presa britanica. Pippa, in varsta de 34 de ani, și-a anunțat prietenii și familia ca este in a 12-a saptamana de sarcina. Sora Pippei, Kate, aflata in ultimele zile de sarcina,…

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…

- Cel puțin 64 de persoane, intre care numeroși copii, au murit in urma incendiului izbucnit in centrul comercial din Rusia. La scurt timp dupa tragedie, in presa locala apar informații sfașietoare.

- Mama lui Karim a venit de urgenta in tara, dupa ce a aflat ca soțul ei sufera de aceeași boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cațiva ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca ingrijitoare. Durere mare in familia lui Karym. In urma cu aproape trei…

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…