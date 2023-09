Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile filmate pe strada, in zona Pieței Traian, la Timișoara. Un tanar de 23 de ani a fost filmat in timp ce amenința cu un pistol trecatorii, pe strada. Individul a fost preluat de polițiști.

- Luni, 11 septembrie, in jurul orei 08.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Marginea au oprit in trafic, pe DN2E, un vehicul care se indrepta catre comuna Marginea, susceptibil a transporta țigarete de contrabanda. In urma verificarilor efectuate, a fost identificat un barbat, de…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- La data 03 septembrie 2023, in jurul orei 02:50, polițiștii au oprit in trafic un autoturism care se deplasa pe strada Zavoi, din Deva. Conducatorul autoturismului, un barbat de 32 de ani, din Deva, a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,41 mg/l, alcool…

- Seara trecuta a fost ziua mult așteptata de milioane de fani ai festivalului UNTOLD. Mai exact, concertul susținut de Bebe Rexha la Untold 2023, joi seara, a fost de departe punctul fabulos al primei nopți. Cu toate ca au fost și reacții negative, artista internaționala a adus pe scena din Cluj-Napoca…

- Concertul susținut de Bebe Rexha la Untold 2023, joi seara, a fost de departe punctul central al serii. Chiar daca mulți au carcotit ca artista e cam expirata, aceasta a adus pe scena de la Untold un show live extrem de incitant. Ea a intreținut extrem de bine atmosfera, iar la mijlocul spectacolului…

- Cautarile scafandrilor și pompierilor s-au incheiat, luni, la Timișoara. Salvatorii au gasit cadavrul unui tanar, in canalul Bega, in zona stației vaporetto „Vasile Parvan”, in aval de Podul Decebal.