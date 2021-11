VIDEO/ Tânăr din Arad confirmat cu COVID, depistat într-un tramvai, printre călători, fără mască de protecție Un tanar din Arad, confirmat cu COVID-19, a fost depistat, luni seara, intr-un tramvai. Acesta a fost legitimat de jandarmi pentru ca nu purta masca de protecție. Tanarul, de 21 de ani, infectat cu virusul SARS-Cov-2, trebuia sa fie in izolare la domiciliu. El calatorea insa, alaturi de o tanara, cu un tramvai, și nici […] The post VIDEO/ Tanar din Arad confirmat cu COVID, depistat intr-un tramvai, printre calatori, fara masca de protecție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

