Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Roman TV, mai multi indivizi s-au batut in centrul orasului, fara ca motivul altercatiei sa fie cunoscut in acest moment.Bataia a fost surprinsa in imagini. Potrivit acestora, trei tineri se aflau pe o trecere pentru pietoni, in apropierea unei bariere. Alti trei barbati se apropie de ei, iar…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut un tanar de 17 ani, banuit de comiterea infractiunii de santaj, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, banuit ca a violat și jefuit o femeie de 88 de ani, din localitatea Gugești, județul Vrancea, a fost prins, duminica, și dus la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut de politistii Biroului Rutier dupa ce a fost depistat in trafic fara a poseda permis de conducere, iar politistii au constatat ca in ultimii sase ani mai fusese prins de opt ori pentru aceeasi fapta, informeaza agenția Agerpres.…

- Baiatul se afla in seara de 4 ianuarie in gara centrala din Hanovra iar polițiștii au observat un obiect ciudat pe care il avea asupra sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie de 52 de ani, din municipiul Focsani, a fost gasita decedata in propriul apartament, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Poliția din statul american Alabama a arestat o femeie in varsta de 82 de ani din cauza unei facturi restante la gunoi, in valoare de 77,80 dolari, potrivit BBC, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…