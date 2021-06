VIDEO/ Tânăr afgan, descoperit fără cunoştință în remorca unui TIR. Salvat de polițiștii de frontieră Politistii de frontiera giurgiuveni au salvat un cetațean afgan, descoperit fara cunostința in remorca unui TIR ce venea din Turcia. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, la controlul de frontiera, doi cetațeni din Afganistan, care se aflau ascunși intr-un autocamion. Unul dintre ei iși pierduse cunoștința, fapt pentru care polițiștii de […] The post VIDEO/ Tanar afgan, descoperit fara cunostința in remorca unui TIR. Salvat de polițiștii de frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

