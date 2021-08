VIDEO Talibanii l-au ucis pe purtătorul de cuvânt al guvernului când era la rugăciune și au cucerit prima capitală provincială Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat ca Zaranj, capitala provinciala, a cazut in mainile islamistilor din cauza lipsei intaririlor de la guvern. Insurgentii au cucerit zeci de districte si puncte de trecere a frontierei in ultimele luni si au pus presiune asupra mai multor capitale provinciale, printre care Herat in vest si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

