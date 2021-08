VIDEO Talibanii cuceresc oraşul Zaranj, capitala provinciei Nimroz; ONU cere o încetare a atacurilor Talibanii au cucerit vineri orasul afgan Zaranj - prima capitala a unei provincii care ajunge pe mâna lor de la începutul unei ofensive, în mai - si l-au asasinat la Kabul pe directorul serviciului de comunicare al Guvernului, iar ONU îndeamna, prin emisarul sau, la o &"încetare&" a acestor &"atacuri împotriva oraselor&", relateaza AFP.



Insurgentii au patruns în Zaranj - capitala provinciei Nimroz, situata în sud-vestul Afganistanului - fara sa li se opuna &"vreo rezistenta&", a anuntat adjuncta guvernatorului provinciei, Roh Gul Khairzad,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

