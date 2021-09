O altă față a sistemului se arată: partidele antisistem

Miniștrii USR PLUS, în frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au depus demisiile marți dimineața la cabinetul premierului.„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe.”,… [citeste mai departe]