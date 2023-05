VIDEO. Tâlhar reținut de poliție la trei luni după ce a jefuit un bătrân în lift Poliția Capitalei a anunțat reținerea unui barbat care, in luna ianuarie, a jefuit un pensionar in liftul blocului in care locuia. In urma anchetei desfașurate, au fost identificați doi barbați cu varstele de 47, respectiv 48 de ani, banuiți de comiterea jafului. La data de 25 ianuarie, cei doi indivizi au urmarit un batran care […] The post VIDEO. Talhar reținut de poliție la trei luni dupa ce a jefuit un batran in lift appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri seara, ca un cetatean roman angajat al unei companii de securitate private care asigura protectia personalului misiunii EUBAM (EU Border Assistance Mission) se afla in custodia autoritatilor libiene. Ambasada Romaniei in Libia face toate demersurile…

- Conducerea Primariei Buzau a anunțat, luni, ca va depune o sesizare la Politie dupa ce pe parcursul weekendului au fost descoperite mii de teste COVID-19 abandonate in imediata apropiere a Padurii Crang de langa municipiului. Cutiile cu teste antigen au fost descoperite de politistii locali, fara a…

- Un proiect de lege inițiat de deputatul liberal Raluca Turcan ar putea face ca romanii aflați in concedii medicale sa poata fi verificați cu poliția. Cei care nu permit verificarea risca sa nu mai fie platiți in perioada concediului medical. Inițiativa legislativa vine dupa ce, doar in primele doua…

- Allin, unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri din țara, a fost reținut de polițiști chiar in timpul unui live. Potrivit Poliției, acesta este acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. AlliAllin de pe TikTok, pe numele sau adevarat, Alin Badea, a fost retinut, ieri dimineata, chiar…

- Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 10.000 de euro. Banii, spun procurorii, reprezentanu doar o prima tranșa din mita ceruta de agent in schimbul obținerii, in mod fraudulos, a doua permise de conducere. Procurorii Directiei…

- Trei persoane, dintre care doua arestate preventiv, sunt suspectate ca au indus in eroare firme de inchiriere a masinilor, folosind acte de identitate false pentru a intra in posesia unor autoturisme de lux si a le valorifica fara drept. Prejudiciul este de aproximativ 75.000 de euro. Politistii Directiei…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din Suceava dupa ce a fost prins, dupa o urmarire pe strazile din Vicovu de Sus, cu alcoolemie 2,46 in sange. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava, in seara zilei de 25 februarie, polițiștii din Vicovu de Sus au urmarit un…

- Un tanar din Botosani, care era cautat de autoritatile belgiene pentru infractiuni foarte grave, a fost retinut de politistii din Botosani in momentul in care era eliberat din penitenciar, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. potrivit Agerpres.…