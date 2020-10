Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Jurnaliștii ruși de la agenția de presa RIA și de la canalele de știri VGTRK sunt printre primii carora li se ofera voluntar noul vaccin impotriva COVID. Cațiva ziariști ale celor doua instituții de stat spun insa ca majoritatea colegilor lor au refuzat oferta de vaccinare, informeaza agenția de presa…

- Salariile profesorilor, soldaților și angajaților guvernamentali nu vor crește in anul 2021 in Taiwan, din cauza poverii financiare aduse de pandemia de coronavirus, au anunțat sambata autoritațile de la Taipei, potrivit TaiwanNews.com.Decizia a fost luata pe baza unui studiu detaliat al Guvernului…

- Al doilea val al pandemiei de Covid-19 in Ungaria este așteptat sa atinga varful in decembrie-ianuarie, motiv pentru care premierul Viktor Orban a anunțat ca țara sa iși va menține masurile de siguranța impuse, inclusiv frontierele inchise, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ungaria si-a…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg din noiembrie, a declarat un oficial al Centrului chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), relateaza Reuters și Agerpres.ro. China are patru vaccinuri anti-COVID 19 in etapa finala a studiilor…

- Potrivit datelor analizate de Reuters, la nivel mondial sunt peste 19,92 de milioane de oameni identificati ca infectati cu coronavirus si 729.883 de persoane care au murit din cauza Covid-19. Infectiile au fost raportate in peste 2010 tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri, in China,…

- Statele Unite vor trimite în scurt timp în Taiwan delegația la cel mai înalt nivel dupa ce a încetat sa recunoasca diplomatic, în 1979, insula, un anunț care a provocat miercuri furia Chinei, scrie AFP.În plina perioada de degradare a relațiilor dintre China…