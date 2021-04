VIDEO Taiwan: Momentul în care trenul care a deraiat vineri lovește o camionetă cu peste 120 km/h, filmat din cabina mecanicului Camioneta care a provocat cel mai grav accident feroviar al ultimelor decenii din Taiwan alunecase pe șine cu circa un minut înainte ca trenul ce avea o viteza de peste 120 km/h sa ajunga acolo, au spus anchetatorii, în condițiile în care au fost facute publice imagini cu încercarea de frânare a mecanicilor, scrie Guardian.



Cel puțin 50 de oameni au murit și 200 au fost raniți vineri când un tren cu 8 vagoane a lovit un autovehicul al unei companii de construcții ce cazuse pe terasament, deraind chiar când intra într-un tunel.



De… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

