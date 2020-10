VIDEO Taifunul Molave a lovit Vietnamul; 26 de pescari, daţi dispăruţi Cel putin 26 de pescari au fost dati disparuti pe mare in timp ce unul dintre cele mai puternice taifunuri din ultimele doua decenii a lovit miercuri regiunile costiere din centrul Vietnamului, dezradacinand copaci si fortand sute de mii de locuitori sa se refugieze in adaposturi, informeaza Reuters. Doua persoane au fost declarate decedate si alte douasprezece au fost date disparute anterior, inainte ca taifunul Molave, insotit de viteze ale vantului de pana la 135 de kilometri la ora, sa atinga zona de uscat in jurul pranzului, ora locala. "Vad bucati de acoperis, poate si din al meu, si crengi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

