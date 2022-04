Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii din satul Demydiv, aflat la nord de Kiev, au aplicat o tactica neobișnuita pentru a impiedica un asalt al tancurilor rușilor asupra capitalei. Chiar a doua zi de la invazie, ei au deschis un baraj din apropiere și au inundat localitatea și zonele din vecinatate pentru a-i opri pe ruși, potrivit…

- Satenii din Demydiv, la nord de Kiev, au aplicat o tactica neobișnuita pentru a impiedica un asalt al tancurilor rusești asupra capitalei Ucrainei. Ei au decis sa inunde satul și zonele din vecinatate pentru a-i opri pe ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De la interventia Rusiei in Ucraina, 3.640.000 de persoane au parasit tara, dar peste un milion s-au intors deja, a relatat sambata, intr-un mesaj video, ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, citat de Agerpres. „In intreaga perioada de la izbucnirea razboiului (in 24 februarie) si pana…

- Sute de ucraineni au ingenuncheat in fața convoaielor care au adus „acasa” trupurile neinsuflețite ale soldaților uciși. Soldații, care și-au pierdut viața aparandu-și țara, au fost aduși in localitațile natale. Oamenii au ieșit sa le aduca un ultim omagiu, cu lacrimi in ochi și cu lumanari. Aceștia…

- Zeci de ucraineni din Herson și Melitopol, cele doua orașe ocupate de armata rusa, au ieșit pe strazi, neinarmați, pentru a protesta impotriva invaziei. Soldații ruși au tras focuri de arma in aer, ca sa impraștie mulțimile. Oamenii și-au facut curaj și au ieșit sa protesteze impotriva ocupanților.…

- Noi imagini apar zi de zi pe rețelele de soaiclizare, cu ucrainenii care ies in strada in momentul in care tancurile rusești trec prin localitațile lor. Oamenii striga, protesteaza și se așeaza, cu mainile goale, in fața blindatelor. The post Ucrainenii, cu mainile goale in fața tancurilor rusești appeared…

- O femeie a nascut la metroul din Kiev, unde se adapostea din calea bombardamentelor, scrie Daily Mail. Din cauza atacurilor aeriene ale armatei ruse asupra capitalei Kiev, locuitorii s-au adapostit si in statiile de metrou ale orasului. Aici sunt locuri mai sigure pentru mamele si copiii ramasi in Kiev. Oamenii…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…