- FOTO: Pompierii botoșaneni au primit bucurii și imbrațișari de la copiii cu dizabilitați din Letonia, Moldova și Romania Se spune ca tinerii și copiii cu sindrom Down se hranesc cu dragoste și asta pentru ca, atunci cand ajungi intre ei, te strang in brațe fara sa aștepte nimic la schimb. Pompierii…

- Bașcana Gagauziei afirma ca peste 25 de mii de locuitori din autonomie au primit carduri MIR, pe care le sunt transferate alocații lunare in valoare de 2 mii de lei. Asta chiar daca autoritațile de la Chișinau susțin ca aceste carduri nu pot fi utilizate in Republica Moldova.

- Un nou scandal a izbucnit la Aeroportul Internațional Chișinau din Republica Moldova.Moldovan police detained passengers who flew from Russia to Chisinau airport Russian propagandists claim that they were participants of the St. Petersburg International Economic Forum. pic.twitter.com/1MwGGczWaa—…

- Scandal in ziua votului in localitatea timișeana Sacalaz, unde cațiva alegatori au reclamat ca au primit buletine de vot gata ștampilate. Cel acuzat de o parte dintre localnici este actualul primar. Conform polițiștilor, doua persoane s-au plans oficial de faptul ca au primit buletine de vot gata ștampilate,…

- Ultimul solicitant al motorinei oferite drept ajutor umanitar din partea Romaniei pentru fermierii afectați de seceta din anul 2022 a parasit acum o ora baza petroliera. Astfel, toate cele circa 4 mii de tone de motorina au fost distribuite.

- Valentin Tentiu, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul privind manipularea notificarilor de alerta roșie și a altor date Interpol, conform deciziei magistraților Judecatoriei Chișinau, anunțata joi. Avocatul șefului biroului Interpol de…

- Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat de justitia din Republica Moldova la 15 ani de inchisoare pentru devalizarea sistemului bancar al republicii, a anuntat joi, intr-o declaratie facuta la postul de televiziune pro-Kremlin Russia Today (RT), ca a primit pasaport rusesc, relateaza portalul NewsMaker,…