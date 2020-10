Stiri pe aceeasi tema

- Artistul stradal Banksy a transformat in pamflet lucrarea "Nuferii" de Claude Monet pentru a denunta derivele unei societati consumeriste, iar ceea ce a creat, panza "Show Me the Monet", este pus in vanzare miercuri, la Sotheby's, cu o estimare stabilita intre 3 si 5 milioane de lire sterline.Opera…

- Artistul stradal Banksy a transformat in pamflet lucrarea "Nuferii" de Claude Monet pentru a denunta derivele unei societati consumeriste, iar ceea ce a creat, panza "Show Me the Monet" este pusa in vanzare miercuri, la Sotheby's, cu o estimare stabilita intre 3 si 5 milioane de lire sterline.Opera…

- „Show me the Monet”, tablou semnat de Banksy, omagiu adus pictorului impresionist, va fi vandut la galeria Sotheby’s din Londra si este estimat la 3 - 5 milioane de lire sterline, scrie The Guardian.

- Unul dintre cele trei autoportrete ale maestrului olandez aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline(16 milioane euro) la o licitatie organizata in Londra de casa Sotheby’s. Tabloul are dimensiunile de 15 x 20 de centimetri, este semnat si datat din 1632…

- Unul dintre cele trei autoportrete ale pictorului Rembrandt aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline la o licitatie organizata de casa Sotheby's, marti, la Londra, informeaza AFP. Opera de arta era estimata la un pret cuprins intre 12 milioane si…

- Un triptic al artistului stradal Banksy, care abordeaza subiectul crizei migrantilor, a fost vandut cu 2,2 milioane de lire sterline (2,4 milioane de euro) la o licitatie organizata marti seara de casa Sotheby's la Londra, in beneficiul unui spital pentru copii din Bethleem, in Cisiordania, informeaza…

- Un triptic al artistului stradal Banksy, care abordeaza subiectul crizei migrantilor, a fost vandut cu 2,2 milioane de lire sterline (2,4 milioane de euro) la o licitatie organizata marti seara de casa Sotheby's la Londra, in beneficiul unui spital pentru copii din Bethleem, in Cisiordania, informeaza…

- Licitatia Sotheby's Londra care a avut loc marti seara a generat vanzari in valoare de 150 de milioane de lire sterline, iar o lucrare semnata de Joan Miro a stabilit un record de vanzare in Europa sezonul acesta, in timp ce tripticul lui Banksy a fost vandut pentru 2,2 milioane de lire sterline,…