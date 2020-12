VIDEO Sydney a întâmpinat Anul Nou cu un spectacol de artificii difuzat la televiziune Sydney a devenit un oras-fantoma in noaptea dintre ani intampinand Revelionul cu un spectacol de artificii restrans, care a putut fi urmarit la televizor, informeaza DPA. Spectacolul de artificii a fost mai mic decat in anii precedenti, limitat la Sydney Harbour Bridge, si a durat doar sapte minute, fiind difuzat la televiziune pentru a putea fi urmarit de oameni de pe tot globul. Foto: (c) DEAN LEWINS/EPA Garduri din sarma au blocat intrarea pe tarm, iar politia a oprit pe oricine a incercat sa se indrepte catre punctele de observatie, unde in mod normal pana la un milion de persoane se inghesuiau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

