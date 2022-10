Stiri pe aceeasi tema

- Refugiații ucraineni din Constanța vor protesta sambata, incepand cu ora 15.00, impotriva crimelor de razboi ale Rusiei in Ucraina. Manifestanții vor pleca din fața monumentului Victoriei din Parcul Arheologic și vor merge, ulterior, in fața Consulatului general al Federației Ruse de la Constanța. Inițiatorii…

- La scurt timp dupa ce președintele Rusiei a afirmat ca este pregatit sa reia negocierile, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a replicat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca „Ucraina nu va negocia cu Rusia atata timp cat Putin este președintele Federației Ruse”, relateaza Le Monde . „Vom negocia…

- Generalul american Ben Hodges crede intr-o moarte rapida a majoritații recruților ruși mobilizați și trimiși pe campul de lupta, vorbește despre presiunea asupra cercului interior al lui Putin și despre perioada dificila in care intra razboiul din Ucraina, intr-un interviu acordat saptamanalului ucrainean…

- Noul an scolar a inceput in Rusia sub semnul literei Z, simbolul invaziei Ucrainei. Copiii au adus la scoala buchete cu flori, pe care era imprimata litera Z, in unele scoli s-au organizat spectacole cu elevi imbracati in haine ce imita uniformele armatei Rusiei. De asemena, toti elevii vor trebui sa…

- Sunt șase luni de cand Rusia a invadat Ucraina, dar, in aceasta zi de 24 august, Ucraina marcheaza de asemenea implinirea a 31 de ani de cand țara și-a dobandit independența fața de fosta Uniune Sovietica. Nu mai are loc parada militara, nu mai au loc festivitați pentru marcarea independenței țarii.…

- Cabinetul de miniștri ucrainean a reziliat un acord cu guvernul rus privind masurile de asigurare a funcționarii paralele a sistemelor energetice ale Ucrainei și Rusiei. Acest lucru a fost anunțat marți de reprezentantul guvernului in Rada Suprema Taras Melnichuk. „Acordul dintre cabinetul de miniștri…