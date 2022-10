VIDEO. Sute de protestatari, la manifestația organizată de AUR. Manifestanții pornesc în marș spre Piața Victoriei Sute de protestatari participa, duminica, la manifestația organizata de AUR in centrul Capitalei. Deși organizatorii nu au autorizație, manifestanții care s-au strans in Piața Universitații vor pleca in marș spre Piața Victoriei unde și-au propus sa ramana pana la miezul nopții, dupa cum au anunțat liderii formațiunii intr-un comunicat de presa. Pe langa liderii AUR, […] The post VIDEO. Sute de protestatari, la manifestația organizata de AUR. Manifestanții pornesc in marș spre Piața Victoriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cateva mii de participanți la manifestația organizata de AUR protesteaza in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii s-au adunat dupa ora 12.00 in Piața Universitații și au pornit apoi in marș spre Piața Victoriei, unde conform programului anunțat de organizatori, vor ramane pana in jurul orei 23.00. …

- UPDATE Participanții la protestul organizat de AUR au blocat carosabilul pe Bd. Gheorghe Magheru si și marșaluiesc spre Piața Victoriei, insoțiți de jandarmi. Traficul rutier este oprit. Organizatorii estimeaza ca la protest participa aproximativ 5.000 de persoane. Sute de protestatari participa,…

- Protestul organizat de AUR va incepe duminica, de la ora 14.00, in Piața Universitații din Capitala și se va incheia, in noaptea de duminica spre luni, la ora 24.00, in Piața Victoriei, dupa cum au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentanții formațiunii politice. Potrivit programului anunțat…

