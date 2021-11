Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere, fiindu-i eliberata dovada fara drept de circulatie.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de refuz sau sustragere de la…

- In timpul unei razii efectuate in Remetea Mare, politistii au descoperit o petrecere la un restaurant din localitate. In plus, au descoperit si persoane care detineau droguri, fiind deschise doua dosare penale in acest sens. Au fost date amenzi in valoare e 16.500 de lei. Vineri seara si sambata dimineata,…

- Prima amenda pentru certificatul verde in Alba: Un patron de pacanele sancționat pentru ca nu cerea documentul clienților O prima amenda a fost data de polițiștii din Alba, unui administrator de sala de jocuri care nu solicita certificatul verde celor ce intrau in unitate. Este vorba despre o sala…

- Polițiștii de frontiera au inițiat cercetari pe numele a patru cetațeni ce dețineau acte cu semne rezonabile de falsificare. Incidentele au fost consemnat la sfirșitul saptaminii trecute in punctele de trecere Sculeni și Cahul. Pe sensul de ieșire din țara, in punctul de trecere Sculeni s-a prezentat…

- Un barbat din Brodina s-a ales cu o amenda de 6.000 de lei dupa ce a fost prins in timp ce efectua un transport de material lemnos fara a avea nici un document. Joi la amiaza, pe DJ 209G a fost oprit pentru control un autovehicul marca Iveco. Polițiștii și silvicultorii au condus mașina care ...

- Mai multe tablouri furate in urma cu șase luni dintr-un seif din Belgia au fost descoperite in București. Polițiștii au reușit sa gaseasca 46 dintre cele 59 de opere de arta care au disparut din depozitul belgian in luna martie. Prejudiciul este estimat de anchetatori la 160.000 de euro. Ancheta…

- Doua tractoare si un disc au disparut in urma cu cateva zile din gospodaria unui barbat din localitatea Petroman, comuna Ciacova. Zeci de internauti si politisti s-au mobilizat si au pornit o adevarata vanatoare a hotilor care au furat utilajele a caror valoare se ridica la aproximativ 200.000 de euro.…