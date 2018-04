VIDEO Sute de mii de susținători ai independenței Cataloniei au ieșit n stradă la Barcelona Sute de mii de sustinatori ai independentei Cataloniei au iesit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere eliberarea liderilor separatisti catalani, scrie News.ro. Aproximativ 350.000 de persoane au blocat mai multe artere ale orasului. Oamenii au fluturat steaguri si s-au imbracat in galben, culoarea asociata Cataloniei, in semn de protest fata de arestarea liderilor separatisti pentru rolul lor in organizarea referendumului ilegal pentru independenta regiunii in octombrie 2017. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

