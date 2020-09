VIDEO Sute de balene sunt blocate pe un banc de nisip din Australia

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta printre interlopi dupa ce Poliția a facut sute de percheziții. In urma verificarilor s-au gasit zeci de arme. Dupa ce ministrul Marcel Vela a anunțat pe Facebook ca este ca cu ochii pe infractori, polițiștii au și trecut la acțiune. Interlopii sunt luați pe sus S-au facut imedit sute de…

- In Renania-Palatinat, un balon cu aer cald s-a prabușit la scurt timp dupa ce s-a ridicat. In nacela erau 7 persoane. Coșul a lovit un camp, dupa care balonul a ramas prins in copaci. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite. Balonul a fost lovit de o rafala de vant in apropiere de Urbar, o…

- Momentul impactului a fost surprins live si transmis pe retelele sociale de pasagerul din dreapta, cel care si-a pierdut viata, informeaza Ziarul Incomod. Potrivit informatiilor celor de la Gandul, persoana decedata ar fi un cantaret de manele cunoscut, Tavy Pustiu, 29 de ani. Pustiu Artistul, care…

- Liderul clanului interlop Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din București, informeaza ziare.com.Conform primelor informații, scandalul a izbucnit in jurul orei 03:00, cand Poliția…

- Federatia Sanitas a solicitat marti, la intalnirea de la Ministerul Sanatatii la care au participat premierul Ludovic Orban si ministrul de resort, Nelu Tataru, acordarea unui spor cuprins intre 55% si 85% pentru conditii deosebit de periculoase pentru combaterea pandemiei, potrivit unui document…

- Benjamin Keough a murit impușcat, duminica, primele cercetari aratand ca tanarul de 27 de ani, nepotul lui Elvis Presley, s-ar fi sinucis. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia. Benjamin Keough este cunoscut pentru asemanarea cu celebrul lui bunic.Nepotul lui Elvis…

- Premierul ungar Viktor Orban a refuzat joi sa deschida frontierele tarii sale cetatenilor statelor pe care Uniunea Europeana (UE) le-a prezentat drept "sigure" in privinta covid-19 saptamana aceasta, cu exceptia cetatenilor Serbiei, relateaza Reuters. UE - ale carei frontiere externe au fost…

- Un internaut a relatat pe pagina sa de Facebook ce a pațit un grup de romani care a intrat fara masca intr-o benzinarie din Cehia. „Benzinarie pe o autostrada din Cehia. Oprește un autocar romanesc cu numere de TM, din care coboara vreo 20 de persoane, toți fara masca, și intra in benzinarie mergand…