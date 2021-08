Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Republica Moldova, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 de euro, a fost depistata de politistii de frontiera vasluieni in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF),…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat, miercuri, douazeci de cetateni straini cu varste cuprinse intre 4 și 42 de ani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. “Astazi, 11.08.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit aproape un kilogram de bijuterii din aur si mii de euro in bagajele unei femei din Republica Moldova care se intoarcea din Franta.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi, impreuna cu lucratori vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor – Serviciul Coordonare Echipe Mobile, au descoperit, ascunse intr-un ansamblu rutier sosit din Turcia, 33.200 de articole de parfumerie, care erau inscriptionate…

- Mii de parfumuri contrafacute au fost descoperite la punctul de frontiera Calarași, intr-un TIR care venea din Turcia. Produsele, in valoare de aproximativ 2.000.000 de euro, au fost confiscate. Poliția de Frontiera a anunțat, joi, ca polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii romani de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari in privinta unui barbat care este cetațean al Republicii Moldova, asupra acestuia a fost descoperit un permis de conducere fals, care a fost procucrat cu o suma de 1650 de euro, in vederea angajarii…

- Politistii de frontiera aradeni au intors din drum opt TIR-uri cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita in cooperare cu lucratorii vamali au descoperit 355 de fiole cu substante anabolizante ce urmau a fi introduse ilegal in tara, ascunse in pereții laterali ai cabinei unui autocamion condus de un cetațean turc. In ziua de 16…