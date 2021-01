Euronews va lansa Euronews Romania, intr-un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București. Lansarea canalului TV din Romania vine in urma unor lansari regionale de succes in Georgia și Albania, dupa cum transmit reprezentanții postului in anunțul publicat miercuri pe site-ul euronews.com. ”Complet imparțial, inradacinat in ADN-ul nostru European, Euronews a oferit intotdeauna o perspectiva distincta asupra […]