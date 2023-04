Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața și alte cateva au fost ranite din cauza caderii copacilor intr-un oraș din California, in urma unei tornade violente, care a distrus mașini și case, sulgand acoperisuri.

- In cadrul unui interviu acordat pentru Reuters, un fost deținut recrutat de grupul de mercenari Wagner pentru a lupta in razboiul din Ucraina a vorbit despre experiența traita in linia intai, relateaza Business Insider. Dmitri Iermakov, in varsta de 38 de ani, un deținut care avea de ispașit 14 ani…

- Claudio Lotito, seful celor de la Lazio, a atipit in tribuna la partida cu CFR Cluj. Presedintele italienilor a oferit imagini virale in minutul 83 al partidei de pe „Olimpico”. Jocul celor doua a parut sa-l fi plictisit teribil pe presedintele celor de la Lazio. Acesta a fost surprins de camere cu…

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- Peste 21.000 de morți in Turcia și Siria in urma cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii, raporteaza autoritațile vineri. Șansele de a gasi victime in viața scad dramatic la patru zile de la seism, mai ales din cauza temperaturilor foarte scazute, susțin specialiștii. Insa in continuare…

- Salvatorii din Turcia lupta cu ruinele și timpul care curge in defavoarea supraviețuitorilor. Fiecare viața salvata reprezinta un efort uriaș, fizic și emoțional. O filmare raspandita rapid in mediul virtual arata modul in care salvatorii din Turcia salveaza vieți. Dupa ce se curața și se stabilizeaza…

- Vremea creeaza mari probleme salvatorilor in misiunea lor contracronometru. Au simtit asta și jurnalistii romani ajunsi cu intarziere din cauza conditiilor meteo in Turcia. Adelin Petrisor ne transmite din Diyarbakir: