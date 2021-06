Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord a pierdut ambele meciuri de pe Arena Naționala de la EURO 2020. Dupa infrangerea cu Austria, scor 3-1, a urmat un alt eșec, in fața Ucrainei. Ucraina a invins Macedonia de Nord in Grupa C, scor 2-1, iar turpa lui Andriy Shevchenko a bifat prima victorie la EURO dupa o pauza de […]…

- Nationala de fotbal a Ucrainei a invins formatia Macedoniei de Nord cu scorul de 2-1 (2-0), joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa C a turneului final EURO 2020. Echipa antrenata de Andrei Sevcenko s-a impus prin golurile marcate de Andrei Iarmolenko (29) si Roman Iaremciuk (34),…

- Trimiși la tribuna a II-a a Arenei Naționale la meciul de debut din Capitala, Gica Hagi și Gica Popescu nu mai vor sa mearga și in aceasta dupa-amiaza la confruntarea Ucraina – Macedonia de Nord, chiar daca ar fi primit bilete la tribuna oficiala, relateaza Libertatea. Gazeta Sporturilor a dezvaluit,…

- Suporterii Macedoniei de Nord au facut spectacol, joi, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului disputat, la București, pe Arena Naționala, de Macedonia de Nord cu Ucraina, in cadrul grupelor turneului final EURO 2020. Oamenii au cantat și au transmis incurajari echipei cu puțin timp inainte…

- Gazonul de pe Arena Naționala a fst inundat dupa ploile torențiale care au cazut in București in ultimele zile, in special vineri și sambata. Duminica, Arena Naționala gazduiește primul meci din Campionatul European dintre Austria și Macedonia. Jucatorii Austriei și-au amanat antrenamentul de sambata…

- Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri de la EURO 2020. Doua sunt din Grupa C și o optime de finala. In țara noastra vor veni cu siguranța Austria, Macedonia de Nord și Ucraina. Programul meciurilor de pe Arena Naționala este urmatorul: 13 iunie, de la ora 19:00: Austria – Macedonia de…