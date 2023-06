VIDEO | Superwoman la volan, pe șoselele Vasluiului FAZA ZILEI… Chiar daca pare greu de crezut, o tanara, aflata la volanul unei mașini, poate nu chiar cea mai performanta, da dovada de inconștiența. Femeia se lanseaza in depașirea unei coloane de 5 autoturisme fara sa-i pese de urmari. Din fericire, șoferul unei mașini care circula din sens opus și-a dat seama de intenția […] Articolul VIDEO | Superwoman la volan, pe șoselele Vasluiului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEATENT… Multe le-a fost dat sa vada polițiștilor locali din municipiul Vaslui, insa ce s-a intamplat marți, in centrul orașului, i-a lasat cu gura cascata. Un camion plin cu bușteni a ratacit drumul și a ajuns in Piața Civica, chiar sub privirile lui Ștefan cel Mare. Tras pe dreapta de un echipaj rutier…

- UPDATE… Ca urmare a cercetarilor efectuate in cazul accidentului de pe strada Ceramica, din fața fostei fabrici Hitrom, reprezentanții IPJ Vaslui au facut urmatoarele precizari, in ceea ce privește circumstanțele in care s-a produs evenimentul rutier, dar și a urmarilor acestuia: “Astazi, 10 iunie 2023,…

- IMPACT… Un accident teribil a avut loc in zona industrala a municipiului Vaslui, in fața fostei fabrici Hitrom. Trei mașini s-au ciocnit și cel puțin trei victime au fost luate cu ambulanța, de la locul accidentului. Au fost clipe de groaza, fiindca martorii povestesc ca victimele țipau de durere in…

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- INCENDIU… PERICULOS… In cursul dupa amiezii de 6 iunie, detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o autoutilitara staționata in Zona Garii, in municipiul Barlad. La sosirea echipajelor de intervenție…

- ADVERSAR… Sorin Frunza, unul dintre cei mai apreciați jucatori care au trecut pe la Vaslui, va reveni pe stadionul “Municipal”, locul unde a debutat in fotbalul mare. A renunțat la fotbalul profesionist in 2018, dar a continuat sa joace ca amator in “județeana”. In aceasta iarna, fostul “decar” al Vasluiului…

- PROBLEME…. Ninsorile abudente și viscolul au lovit crunt partea de nord a județului Vaslui, care se afla sub cod portocaliu de viscol pana joi la ora 14. O situație dramatica s-a inregistrat la Protopopești, unde mai multe persoane au ramas blocate in troiene, fiind vorba despre cinci autoturisme și…

- PE PODIUM… Secția de lupte a C.S “Viitorul” Vaslui continua sa obțina performanțe remarcabile și in acest an, dupa un 2022 plin de realizari. La Cupa Romaniei U15, sportivii vasluieni s-au clasat pe primul loc in clasamentul general la Lupte Feminin, dupa ce au obținut doua medalii de argint, una de…