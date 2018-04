Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Marea Britanie. O bunica a tras cu arbaleta intr-un barbat mascat care incerca sa patrunda in locuința. Anji Rhys a relatat ca totul a facut pentru a se apara, dupa ce mai mulți barbați mascați au dat buzna peste ea, in casa, confudand locuința femeii cu ascunzatoarea unui traficant…

- Galatenii nu mai beneficiaza de caldura si apa calda in sistem centralizat, dupa ce producatorul Electrocentrale a oprit livarea de agent termic catre distribuitorul Calorgal ca urmare a inregistrarii unor datorii si a nerespectarii unor clauze contractuale, in timp ce se poarta inca negocieri privind…

- Ionuț Lupescu a povestit o scena incredibila, petrecuta in Federația Romana de Fotbal, la o vizita a lui Ilie Balaci. Un angajat al Federației nu l-a recunoscut pe fostul mare internațional roman și jucator al Universitații Craiova. "Ilie Balaci a fost in Federatia Romana de Fotbal acum vreo doi ani.…

- De multe ori, restaurantele pe care le frecventam ne plictisesc și ne trimit cu gandul la destinații exotice, unde chiar și mancarea are alt gust și aspect. Dar ce mai zicem atunci cand suntem nevoiți sa mancam in compania unei pisici? Sau, mai rau, la toaleta? Iata cum arata un top al celor mai ciudate…

- Pietreanul Romulus Boicu (n. 1986), scenograf angajat al Teatrului Tineretului din 2014, a fost nominalizat pentru ediția din acest an, a XXVI-a, a Premiilor UNITER, la categoria „Cea mai buna scenografie”, pentru decorul spectacolului „Wolfgang” dupa Yannis Mavritsakis, in regia lui Radu Afrim. Gala…

- Greu de crezut in zilele noastre...si totusi exista inca oameni cu suflet mare care nu pot ramane stana de piatra in fata unui coleg incercat de viata. 18 km de mers pe jos zilnic pentru a ajunge la locul de munca si inapoi acasa. Este povestea iesita din comun a unui tata singur,Trenton Lewis, 21 de…

- S-au cunoscut la scoala. Ea era profesoara, iar el tatal unuia dintre elevii sai. Dupa mai multe insistente, a decis sa ii acorde o sansa. Inca din prima clipa, cand l-a zarit, mama femeii i-a spus ca o sa sufere mult din cauza acestui barbat si a sfatuit-o sa nu se mai vada cu el. A

- In lot pentru Jocurile Olimpice de iarna care urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, boberul Paul Muntean a fost exclus luni, iar ieri a fost reprimit, la intervenția COSR, insa participarea lui la competitie nu este sigura. ...