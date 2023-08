Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCU Craiova a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Voluntari, in meciul de debut al etapei a cincea din Superliga.Echipa lui Nicolae Dica a avut un start lansat. Aurelian Chitu a deschis scorul in minutul 4, cu un sut din marginea careului, la o pasa venita de la Sidibe.…

- FC Voluntari e surpriza startului de campionat, aflandu se pe locul doi in clasament, cu noua puncte, dupa trei victorii si un esec in patru partide.Etapa a cincea a Superligii, editia 2023 2024, se disputa in acest weekend in format redus, fiind programate doar cinci partide, restul de trei confruntari,…

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Nicolae Dica (43 de ani), a prefațat partida pe care oltenii o disputa vineri, acasa, in compania lui FC Voluntari, intr-un meci din etapa cu numarul 5 din Superliga. FCU Craiova - FC Voluntari se joaca vineri, 11 august, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe…

- Nicolae Dica, antrenorul lui FCU Craiova, a analizat prima victorie a echipei sale in noul sezon, 1-0 cu Botoșani, in etapa #4 din SuperLiga. Dica a fost mulțumit de atitudinea jucatorilor sai, insa i-a criticat pentru ca nu au marcat mai multe goluri. El a stabilit și obiectivul din acest sezon, calificarea…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a reușit prima victorie din acest sezon, 1-0 pe teren propriu cu U Craiova 1948, in etapa a doua a SuperLigii. Partida a fost marcata de doua cartonașe roșii și o accidentare grava.

- FC U Craiova 1948 a invins-o pe FC Voluntari in primul baraj de calificare pentru preliminariile UEFA Conference League. Oltenii au condus cu scorul de 3-0, dar au fost egalați incredibil și au avut nevoie de lovituri de la 11 metri pentru a merge mai departe la cel de-al doilea baraj, unde vor intalni…