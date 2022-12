Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj si-a respectat statutul de favorita si a invins formatia Chindia Targoviste, scor 2-0, intr-un meci din etapa cu numarul 19 a SuperLigii. Golurile au fost marcate de Kolinger ('17) si Manea ('80, penalty). In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a apropiat la patru puncte…

- Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end meciurile din cadrul etapei cu numarul 18 din Superliga, ultima inainte de pauza prilejuita de Campionatul Mondial. FC Argeș va intalni luni, de la ora 18.00, in deplasare, pe Universitatea Cluj, formație aflata in zona minata a clasamentului,…

- Universitatea Cluj a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in ultimul meci al etapei cu numarul 16 din SuperLiga. Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul vicecampioanei, l-a criticat dur pe Florinel Coman (24 de ani). Gigi Becali a intervenit imediat dupa eșecul cu U Cluj. A dat vina pe antrenorul Nicolae Dica,…

- CS Universitatea Craiova s-a impus in deplasare de pe terenul lui Sepsi, scor 1-0. Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul clubului oltean, a recunoscut ca adversarii ar fi meritat cel puțin o remiza. Gica Hagi a recunoscut vineri ca FCU Craiova ar fi meritat cel puțin un punct contra Farului. Mirel Radoi…

- Echipa CFR Cluj a castigat duminica, in deplasare, meciul cu Universitatea Cluj, scor 2-1, in etapa a 15-a din Superliga. Toate cele trei goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul Superligii, Farul Constanta, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 14 a, intalnind pe teren propriu Universitatea Cluj.Partida s a incheiat cu succesul "marinarilorldquo;, scor 2 0 1 0 , gratie golurilor lui Alexi Pitu 31 si Andrei Artean 51 , echipa de pe litoral continuandu si astfel…

- FCSB a jucat in deplasare la Ploiești un meci extrem de important atat pentru Nicolae Dica cat și pentru elevii sai care aveau nevoie sa sparga gheața in deplasare, in noul sezon din Superliga.

- Echipa Farul Constanța a caștigat, cu scorul de 1-0 (1-0), partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, disputata in deplasare, in cadrul etapei a 13-a a Superligii la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 32, de Louis Munteanu.