Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous (42 de ani), a prefațat partida pe care vicecampioana Romaniei o disputa, duminica seara, impotriva lui FCU Craiova, in prima etapa a noului sezon de Superliga. FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul…

- FCU Craiova a „comandat” un amical in care sa puna la punct ultimele detalii inaintea startului de „foc” din Superliga, duelul cu FCSB din prima etapa. Oltenii au mers la Pitești pentru un amical cu retrogradata FC Argeș, insa au pus o condiție stricta, și anume ca meciul sa se joace fara spectatori,…

- FCSB se pregatește de debutul in noul sezon din SuperLiga, iar Gigi Becali sper sa-l convinga pe Adrian Mititelu sa renunțe la clauza care nu-i permite atacantului italian Andrea Compagno (27 de ani) sa joace impotriva oltenilor. FCU Craiova - FCSB se joaca duminica, 16 iulie, de la 21:30, la Targu…

- Aproximativ 600 de fani ai celor de la CSU Craiova au facut deplasarea in Giulești pentru a-și susține favoriții la derby-ul cu Rapid, facand o atmosfera electrizanta. Ultrașii olteni au venit in numar mare la partida cu giuleștenii, decisiva pentru adjudecarea locului 4, care teoretic mai are speranțe…

- Superliga - Rezultatele etapei a noua din play-off si play-out si clasamentul. Meciurile din etapa a noua a fazelor play-off si play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. CITESTE SI BREAKING NEWS Simona Halep este acuzata de o noua incalcare a regulilor anti-doping 22:51 3…

- Universitatea Cluj a invins la limita FC Hermannstadt, scor 2-1, dupa un gol venit in ultimul minut al prelungirilor, intr-o partida fara miza pentru ambele formații, in ultima etapa a play-out-ului SuperLigii

- Formațiile FCU Craiova și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 18.15, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-out-ul Superligii. Descopera oferta Superbet pentru partida cu FC Argeș! Confruntarea se anunța extrem de disputata, asta pentru ca formația gazda nu are de gand sa-și…

- In etapa precedenta, FCU 1948 Craiova a remizat in deplasare cu FC Botosani, pe cand Chindia a invins pe teren propriu UTA. Etapa a sasea din turneele play off play out ale Superligii incepe vineri, 28 aprilie, zi in care a fost programata o singura partida, in play out, FCU 1948 Craiova ndash; Chindia…